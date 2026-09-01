İran'dan ABD'ye sert tepki: ''ABD yeni saldırılarından pişman olacak''

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan sert tepki geldi. DMO Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, saldırganları ağır cezaların beklediğini söylerken, İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'ye "ezici ve hassas darbeler" vuracaklarını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'dan ABD'ye sert tepki: ''ABD yeni saldırılarından pişman olacak''
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılara tepki gösterdi. DMO Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada saldırganlara yönelik uyarıda bulundu.

"AMERİKA YENİ SALDIRILARINDAN PİŞMAN OLACAK"

Mohebbi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saldırganları ağır cezalar bekliyor. Amerika yeni saldırılarından pişman olacak."

DMO Sözcüsü'nün açıklamasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile DMO Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, ordunun ABD'ye karşı "ezici ve hassas darbeler" vuracağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin terörist ordusu bölgede kötülükte ısrar ettikçe, daha ağır ve büyük kayıplara uğrayacaktır."

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