İran'dan ABD'ye vize tepkisi: ''FIFA kuralları ihlal ediliyor''

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barack'ın, İran millî futbol takımı üyelerinin vize süreçlerine ilişkin yaptığı değerlendirmeler Ankara'daki İran temsilciliğinin tepkisine neden oldu. Dünya Kupası organizasyonu kapsamında yaşanan vize sorunları üzerine İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği resmi bir açıklama yayımladı.

VİZE KRİZİNDE FIFA'YA ÇAĞRI

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, vize engellemelerinin millî takımın ayrılmaz bir parçası olan idari ve teknik kadroları hedef aldığı vurgulandı. Gözler, bu kriz karşısında yetkili mercilerin ve FIFA'nın atacağı adımlara çevrilirken, büyükelçiliğin yayımladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"FIFA kurallarını ihlal eden ve Birleşik Devletler’in ev sahipliği yükümlülüklerini çiğneyen davranışları, yalnızca kendinizi överek aklayamazsınız. Neden idari ve yönet ici kadronun, teknik danışmanların ve herhangi bir millî futbol takımının ayrılmaz bir parçası olan diğer kişilerin büyük bir kısmına vize verilmediğini söylemiyorsunuz? İran millî futbol takımına yönelik kasıtlı ve ayrımcı muameleyi şu an en üst düzeye tırmandırmış durumdasınız. ABD hükümeti, İran ulusuna karşı keyfî düşmanlığını spor alanına da taşıyarak, pratikte İran millî takımını Dünya Kupası'nda normal şartlar altında, gereksiz baskı ve strese maruz kalmadan oynama hakkından mahrum bırakmaktadır. Bu durum, spora yönelik siyasi amaçlı müdahalenin mümkün olan en kötü biçimini temsil etmektedir. FIFA, kurallarını ihlal ettiği ve İran millî futbol takımına yönelik ayrımcı muamelede bulunduğu için ABD'yi sorumlu tutmalıdır."