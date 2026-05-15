İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin savaş tehditlerine ve bölgedeki askeri hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu

İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş söylemlerine yönelik mesafeli ve vakur bir duruş sergileyen Erakçi, askeri yöntemlerin bir sonuç vermeyeceğini vurguladı.

TEHDİTLERE ALIŞKIN OLDUKLARINI BELİRTEN ERAKÇİ, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar."
Meselenin ancak mantık çerçevesinde çözülebileceğini hatırlatan Bakan, süreci şu sözlerle özetledi:

"40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler."

BAE’YE "KESİN DELİL" UYARISI

Erakçi’nin açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. İranlı Bakan, ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında BAE’nin hava sahasını ve topraklarını kullandırdığına dair ellerinde somut veriler olduğunu dile getirdi.

Konunun BRICS toplantısında da gündeme geldiğini belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, bu savaşta ABD'nin yanındaydı ve mağdur rolü oynayıp topraklarına saldırıldığını söyleyemez. İran yalnızca Emirlikler topraklarındaki Amerikan hedeflerine saldırdı. Bu konuyu da BRICS toplantısında dile getirdim."

"GÜVENLİĞİ BİRBİRİMİZDE ARAMALIYIZ"

Bölgesel iş birliği vurgusu yapan Erakçi, komşuluk hukukuna dikkat çekerek çözümün yabancı güçlerde aranmaması gerektiğini ifade etti. Gelecek vizyonuna dair stratejik bir değerlendirmede bulunan Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz ve Birleşik Arap Emirlikleri komşuyuz, geçmişte birlikte yaşadık ve gelecekte de birlikte yaşamalıyız. Bu nedenle bakış açımızı değiştirmeli ve güvenliği yabancı ülkelerle değil, birbirimizle işbirliğinde görmeliyiz."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı konuşulurken yerine düşünülen isim belli olduBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı konuşulurken yerine düşünülen isim belli olduSpor
Fabrikada gıda zehirlenmesi: 21 işçi hastaneye kaldırıldıFabrikada gıda zehirlenmesi: 21 işçi hastaneye kaldırıldıYurt
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elindeABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elindeDünya
iran abd Abbas Erakçi
Günün Manşetleri
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde
Gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Çok Okunanlar
İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler
Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle Halef: Kökelerin Çağrısı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef yeni bölüm fragmanı izle
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve branş dağılımları
Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu Sanchez: Lamine Yamal ile gurur duymak için bir nedenimiz daha oldu
Aziz Yıldırım yönetiminden Göktürk, ortalığı karıştıran o iddiaları sert bir dille yalanladı Aziz Yıldırım yönetiminden Göktürk, ortalığı karıştıran o iddiaları sert bir dille yalanladı