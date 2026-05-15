İran'dan ABD'ye yanıt: Bizimle savaştılar, sonucunu gördüler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş söylemlerine yönelik mesafeli ve vakur bir duruş sergileyen Erakçi, askeri yöntemlerin bir sonuç vermeyeceğini vurguladı.

TEHDİTLERE ALIŞKIN OLDUKLARINI BELİRTEN ERAKÇİ, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar."

Meselenin ancak mantık çerçevesinde çözülebileceğini hatırlatan Bakan, süreci şu sözlerle özetledi:

"40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler."

BAE’YE "KESİN DELİL" UYARISI

Erakçi’nin açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. İranlı Bakan, ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında BAE’nin hava sahasını ve topraklarını kullandırdığına dair ellerinde somut veriler olduğunu dile getirdi.

Konunun BRICS toplantısında da gündeme geldiğini belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri, bu savaşta ABD'nin yanındaydı ve mağdur rolü oynayıp topraklarına saldırıldığını söyleyemez. İran yalnızca Emirlikler topraklarındaki Amerikan hedeflerine saldırdı. Bu konuyu da BRICS toplantısında dile getirdim."

"GÜVENLİĞİ BİRBİRİMİZDE ARAMALIYIZ"

Bölgesel iş birliği vurgusu yapan Erakçi, komşuluk hukukuna dikkat çekerek çözümün yabancı güçlerde aranmaması gerektiğini ifade etti. Gelecek vizyonuna dair stratejik bir değerlendirmede bulunan Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz ve Birleşik Arap Emirlikleri komşuyuz, geçmişte birlikte yaşadık ve gelecekte de birlikte yaşamalıyız. Bu nedenle bakış açımızı değiştirmeli ve güvenliği yabancı ülkelerle değil, birbirimizle işbirliğinde görmeliyiz."