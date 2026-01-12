İran'dan ABD'ye yanıt: ''Savaşa da hazırız, diyaloğa da''

İran'da ekonomik krizle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar sürerken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den ABD Başkanı Trump'ın "askeri müdahale" tehdidine çok yanıt geldi

Simge Sarıyar
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, birçok kente yayılan protestoların ardından ülkedeki son durumu ve dış dünyadan gelen tepkileri değerlendirdi. Arakçi, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik söylemlerine karşı net mesajlar verdi.

"SAVAŞA DA HAZIRIZ, DİYALOĞA DA"

Bakan Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi. Arakçi protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi.

İNTERNET ERİŞİMİ YAKINDA SAĞLANACAK

Sokaklardaki duruma ilişkin de bilgi veren Arakçi, ülkedeki durumun tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Protestolar nedeniyle kısıtlanan iletişim kanallarına değinen Arakçi, ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise bilançonun daha ağır olduğunu öne sürdü. HRA, İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının en az 544'e, tutuklananların sayısının ise 10 bin 681'e yükseldiğini açıkladı.

