İran'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama! "Savaş Suçlularının Yargılanması İçin Çabalayacağız"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sonrası bir açıklama yaptı. Abdullahiyan yaptığı açıklamada, İran'ın Gazze'deki savaş suçlularının uluslararası mahkemede yargılanmaları için çaba göstereceğini belirtti.

İran'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama! "Savaş Suçlularının Yargılanması İçin Çabalayacağız"
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Fars Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında dün düzenlenen programda yabancı ülke büyükelçileri ve misyon şeflerine konuştu. İsrail'in sivil katliamlarına işaret eden Abdullahiyan, "(Gazze'deki) Savaşın bitiminden sonra, bu suçları işleyen lider ve faillerin uluslararası mahkemede yargılanmaları için çabalarımız devam edecek." dedi.

Abdullahiyan,"Çabaların meyve vermesi sonucu ateşkesin gerçekleşmesiyle, Gazze ve Batı Şeria'da savunmasız insanların, kadın ve çocukların vahşice öldürülmesinin duracağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı. ABD'nin, Tahran yönetimine defalarca "bölgedeki direniş güçlerini zapt etmesi için" mesaj gönderdiğini dile getiren Abdullahiyan, İran'ın bölgede hiçbir "vekil örgütünün" bulunmadığını savundu.

Abdullahiyan ayrıca 46 gündür devam eden savaşta Washington yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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