İran'dan Avrupa'ya Hürmüz resti! "Hürmüz Boğazı askeri gösteri sahnesi değildir"

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri misyon hazırlığında olduklarını duyuran açıklamasına sert karşılık verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'dan Avrupa'ya Hürmüz resti! "Hürmüz Boğazı askeri gösteri sahnesi değildir"
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın dün Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve güvenliğine ilişkin yayımladığı ortak deklarasyon Tahran yönetimini harekete geçirdi. İki ülkenin bölgeye yönelik askeri misyon planları üzerine İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi resmi bir değerlendirme yaparak karşı uyarıda bulundu.

"BU UYARI CİDDİDİR"

Batılı devletlerin stratejik su yoluna yönelik hamlelerine karşı çıkan Garibabadi, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:"Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçlerin askeri gösteri sahnesi değildir. Boğazın güvenliğinin garantörü ve sorumlu gücü olan İran, bu hassas su yolunda gerçekleştirilecek her türlü askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır. Boğazın güvenliği kıyı devletlerinin elindedir; krizler oluşturanlar, maceralarının sonuçlarından sorumlu tutulacaktır; bu uyarı ciddidir"

Bölgedeki tansiyonu yükselten gelişme, Fransa ve İngiltere'nin dün yayımladığı ortak bildiriyle yaşandı. Söz konusu açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ülkelerin gemilerinin güvenli geçişinin yeniden sağlanması küresel bir mesele olarak tanımlanmıştı.

Liderler, boğazdaki seyrüsefer özgürlüğünü desteklemek amacıyla daha geniş kapsamlı bir Çok Uluslu Askeri Misyon'u bölgeye konuşlandırmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

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