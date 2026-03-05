İran'dan Azerbaycan açıklaması: "Biz komşu ülkelerimizi hedef almayız, bu eylem sahte siyonist rejimin kumpası"

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaparak başta Müslüman ve komşu devletler olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyduklarını vurguladı ve söz konusu saldırı iddialarını reddetti.

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''İran İslam Cumhuriyeti, tüm ülkelerin, özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyarak, Silahlı Kuvvetler tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik İHA fırlatıldığını yalanlamaktadır.

Bu tür eylemlerin sahte Siyonist rejim tarafından Müslüman ülkelerin ilişkilerini bozmak için çeşitli yollarla gerçekleştirilmesinin geçmişi vardır ve yapılan incelemelere göre, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamak amacıyla bu tür bir eylem söz konusu rejim tarafından gerçekleştirilmiştir.''

''BİZ KOMŞU ÜLKELERİMİZİ HEDEF ALMAYIZ''

Konuyla ilgili bir diğer açıklama ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gharibabadi'den geldi. AnewZ kanalına özel bir röportaj veren Gharibabadi, ''İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni hedef almamıştır. Biz komşu ülkelerimizi hedef almayız.'' dedi.

İran'ın askeri politikasının sınırlarını çizen Bakan Yardımcısı, stratejilerinin yalnızca düşmanlarına ait askeri üslere saldırmak üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Gharibabadi, ''İran’ın politikası yalnızca düşmanlarının askeri üslerine saldırmaktır. Buna, bölgede faaliyet gösteren ve İranlı sivillere saldırı için kullanılan ABD ve Siyonist rejime ait askeri üsler de dahildir.

Başından beri şunu ilan ettik: Bölgede bir askeri üs varsa ve bu üs İran’a saldırmak için kullanılıyorsa, onu hedef alırız. Bu, bizim izlediğimiz politikadır.'' ifadelerini kullandı.