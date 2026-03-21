İran'dan BAE'ye uyarı: Adalara saldırı olursa Ras el-Haimah vurulacak

Basra Körfezi'nde sular, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik yapılan sert açıklamayla yeniden ısınıyor. Hatemul Enbiya Merkez Karargahı üzerinden yapılan duyuruda, İran'ın kontrolünde bulunan stratejik adalara yönelik herhangi bir askeri müdahale girişiminde bulunulması halinde, saldırının kaynağı neresi olursa olsun BAE topraklarının hedef alınacağı vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik sahasını koruma kararlılığını yineleyen Tahran yönetimi, kendi toprak bütünlüğünü savunma noktasında hiçbir taviz verilmeyeceğini belirtti.

İLK HEDEF RAS EL-HAİMAH OLACAK

Olası bir müdahale senaryosuna ilişkin, "Ebu Musa ve Büyük Tunb adalarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda Ras el-Haimah'a ağır saldırılar düzenlenecek" denildi. İran'ın bu çıkışı, bölgedeki ABD askeri varlığına karşı bir süredir yürüttüğü "aktif savunma" stratejisinin bir adımı olarak değerlendiriliyor.

ÜSLER İÇİN KOMŞU ÜLKELERE UYARI

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran, Körfez ülkelerini kendi topraklarındaki ABD askeri varlıklarını kullandırtmakla suçluyor. Bölgedeki ABD operasyonlarına lojistik veya stratejik destek veren ülkelerin Tahran tarafından "doğrudan taraf" olarak kabul edileceği daha önce defalarca dile getirilmişti. İran, BAE'ye yönelik yaptığı son uyarıyla birlikte bölge ülkelerine yönelik "topraklarınızdan yapılacak bir saldırıya izin vermeyin" çağrısını çok daha sert bir tonda yineledi.

Dünya genelindeki petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın hemen girişinde yer alan Ebu Musa ve Büyük Tunb adaları, İran için vazgeçilmez bir güvenlik kalesi niteliği taşıyor. BAE’nin adalar üzerinde hak iddia etmesine rağmen bölgedeki kontrolünü elinde tutan İran, bu noktaları hem enerji güvenliği hem de bölgesel caydırıcılık politikaları çerçevesinde hayati bir "ileri karakol" olarak konumlandırıyor.