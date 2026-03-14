İran’dan bölge ülkelerine çağrı: “ABD’ye güvenmeyin, birleşelim”

İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, bölgedeki Müslüman ülkelerin liderlerine seslenerek ABD'nin bölgede güvenlik sağlayamayacağını savundu ve İslam dünyasını ortak hareket etmeye çağırdı.

Liderleri dış aktörlere karşı ortak bir duruş sergilemeye davet eden Şikarçi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İslam İran'ına ve Müslüman halka güvenin ve Amerika ile Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve nifaka karşı İslam dünyasının birliği için birleşelim."

''AMERİKA'NIN SAHTE GÜCÜNE GÜVENMEYİN''

ABD'nin güvenlik sağlama kapasitesini hedef alan Şikarçi, bölge liderlerini uyararak, "Amerika'nın sahte gücüne güvenmeyin. Kendi sarsak ordusunu bile savunamayan Amerika, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamayacak ve sağlayamaz." şeklinde konuştu.

Şikarçi, Abraham Lincoln savaş gemisinin geri çekilişini bir mağlubiyet olarak nitelendirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Amerikan'ın en büyük savaş gemisi Abraham Lincoln, ki adıyla korku salıyor ve Müslümanların kaynaklarını yağmalıyordu, Müslüman ülke İran'ın gücüyle devre dışı bırakıldı ve tarihi bir yenilgiyle kaçmak zorunda kaldı; bu yenilgi tarihe geçti."

