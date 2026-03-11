İran’dan bölge ülkelerine çağrı: Amerikalılar dışarı atılmalı

İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Tuğgeneral Şekarci, Basra Körfezi’ndeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Şekarçi, bölge ülkelere,“Komşu ülkelerden, Amerikalılara sığınak vermemelerini ve onları dışarı atmalarını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Dün gece düşmana karşı düzenlenen ardı ardına ve ezici operasyonlar, onlara çok ağır hasarlar ve kayıplar verdirdi.

CENTCOM'un cani komutanı, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin İran'ın rıhtımlarında ve ekonomik limanlarında hedef haline geldiği tehdidinde bulundu. Bu haber yalandır ve Devrim Muhafızları ile Ordu'nun deniz kuvvetleri, nüfus ve ekonomik merkezlerine sığınacak kadar güçsüz değil, aksine çok daha güçlüdürler.

Bugün Basra Körfezi'nde inisiyatif bizim güçlerimizin elindedir. CENTCOM, ekonomik merkezlerimizi hedef almak ve masum halka karşı özel bir eylemde bulunmak için bu bahaneyi uydurmuştur.

Limanlarımıza karşı en ufak bir tehdit olursa, Basra Körfezi'nde hiçbir liman ve rıhtım güvende olmayacak, bunların tamamı ve bölgedeki tüm ekonomik merkezler bizim meşru hedefimiz olacak ve daha önce olduğundan daha ağır bir şekilde operasyon düzenleyeceğiz.

Müslüman milletlerin egemenliği ve ulusal çıkarları bizim için saygıdeğerdir, ancak bugün onların çıkarları ve kaynakları Amerikalılar için bir saklanma yeri haline gelmiştir.”