İran'dan Diego Garcia Üssü açıklaması: İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonu

ABD'nin Hint Okyanusu'nda yer alan stratejik Diego Garcia askeri üssüne İran füzeleriyle saldırı düzenlendiği yönündeki iddialara Tahran'dan resmi yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

BÖLGESEL GERİLİMİ TIRMANDIRMA AMACI

Tahran yönetimi, ortaya atılan saldırı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Bakanlık yetkilileri, ABD üssünün hedef alındığına dair servis edilen haberlerin asılsız olduğunu ve doğrudan bölgedeki gerilimi tırmandırmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu belirtiyor.

Saldırı iddialarını sert bir dille eleştiren İran Dışişleri Bakanlığı, asılsız olarak nitelendirdiği bu haberlerin arkasında İsrail'in olduğunu belirtiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın İsrail tarafından kurgulanan bir "sahte bayrak" (false flag) operasyonu olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre, ortaya atılan bu iddialar temelinde İran'ı haksız bir çatışmanın içerisine çekmeyi amaçlıyor.