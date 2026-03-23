İran'dan Diego Garcia Üssü açıklaması: İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonu

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki stratejik Diego Garcia askeri üssünün İran füzeleriyle vurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Simge Sarıyar
ABD'nin Hint Okyanusu'nda yer alan stratejik Diego Garcia askeri üssüne İran füzeleriyle saldırı düzenlendiği yönündeki iddialara Tahran'dan resmi yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

BÖLGESEL GERİLİMİ TIRMANDIRMA AMACI

Tahran yönetimi, ortaya atılan saldırı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Bakanlık yetkilileri, ABD üssünün hedef alındığına dair servis edilen haberlerin asılsız olduğunu ve doğrudan bölgedeki gerilimi tırmandırmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu belirtiyor.

Saldırı iddialarını sert bir dille eleştiren İran Dışişleri Bakanlığı, asılsız olarak nitelendirdiği bu haberlerin arkasında İsrail'in olduğunu belirtiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın İsrail tarafından kurgulanan bir "sahte bayrak" (false flag) operasyonu olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre, ortaya atılan bu iddialar temelinde İran'ı haksız bir çatışmanın içerisine çekmeyi amaçlıyor.

Adana'da sağanak yağış mezarlığı sular altında bıraktı: Ayaklarına poşet geçirip girebildiler!Adana'da sağanak yağış mezarlığı sular altında bıraktı: Ayaklarına poşet geçirip girebildiler!Yurt
Türkiye'nin petrol ithalatı Ocak ayında yüzde 2 azaldıTürkiye'nin petrol ithalatı Ocak ayında yüzde 2 azaldıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Tüketici Güven Endeksi Mart ayında geriledi
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatabilir
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehit
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Tahran kararlı: "düşman teslim olana kadar"
Nükleer santralin bulunduğu Dimona kentini vurdu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı! Dünyanın en kalabalık 20 ordusu açıklandı!
Akaryakıta zam bekleniyor! Akaryakıta zam bekleniyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 23 Mart Pazartesi Gazete manşetleri 23 Mart Pazartesi