İran'dan dünyayı sarsacak Hürmüz Boğazı kararı: Geçen gemilerden alacağı geçiş ücreti belli oldu

Dünya genelindeki deniz taşımacılığının, enerji lojistiğinin ve makroekonomik ticaret hatlarının en hassas sismik noktası olan Hürmüz Boğazı, Tahran'dan gelen resmi açıklamaların ardından küresel finans piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran'dan dünyayı sarsacak Hürmüz Boğazı kararı: Geçen gemilerden alacağı geçiş ücreti belli oldu
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Batılı devletlerin fahiş ekonomik ambargoları altında siber ve fiziki yeni gelir modelleri arayan İran yönetimi, kontrol altında tuttuğu en stratejik su yolunu kullanan uluslararası lojistik filolarından tahsil edilen fahiş tarifeleri ilk kez en üst düzeyde kamuoyunun siber ve fiziki veri tabanlarına sundu.

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İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan son dakika ekonomi haberine göre, İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, küresel petrol ve emtia ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti politikasına dair fahiş boyutları gözler önüne seren resmi siber açıklamalarda bulundu. Milletvekili Zengene, stratejik boğazı kullanarak Basra Körfezi'ne giriş ve çıkış yapan uluslararası dev kargo gemileri ile petrol tankerlerinden, İran makamlarınca tahsil edilen ücretlerin gemi başına ortalama 1,5 milyon dolar ile 2 milyon dolar arasında değişiklik gösterdiğini resmen ilan etti.

FİNANSAL AMBARGOLARA KARŞI KRİPTO PARA VE TAKAS MODELİ

Dünya denizcilik devlerini şoke eden bu yüksek bütçeli ödemelerin, uluslararası finansal blokajları ve siber bankacılık engellerini aşmak adına tek bir yöntemle sınırlı tutulmadığı ortaya çıktı. Haberde yer alan detaylara göre gemi işletmeleri ve küresel armatörler, fahiş geçiş ücretlerini İran resmi otoritelerine nakit para olarak elden veya küresel siber ağlar üzerinden kripto para birimleri (Bitcoin ve sabit dijital varlıklar) vasıtasıyla transfer edebiliyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkmak isteyen şirketler için ise doğrudan ürün temini yoluyla fiziki takas imkanı sunuluyor. Geçiş karşılığında İran devletine sağlanan her türlü ticari sanayi ham maddesinin veya gıda ürününün piyasa rayiç bedeli siber olarak hesaplanarak toplam geçiş borcundan kuruşu kuruşuna düşülüyor.

YILLIK MAKSİMUM GELİR HEDEFİ 7,5 MİLYAR DOLAR

Stratejik boğazdaki devasa gemi trafiğinden elde edilen bu gizemli mali girdinin, ambargolar nedeniyle zor günler geçiren İran ulusal ekonomisi için sismik bir can suyu kaynağı teşkil ettiği vurgulanıyor. Yayınlanan rapordaki makroekonomik değerlendirmelere göre, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden kararlılıkla yürüttüğü bu agresif geçiş ücreti ve takas politikasından, yıllık bazda elde edebileceği maksimum gelirin en fazla 7,5 milyar dolar (yaklaşık 250 milyar TL) seviyesine kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Küresel denizcilik örgütlerinin, seyrüsefer serbestisi kuralları çerçevesinde söz konusu fahiş ücretlendirme politikasına karşı siber ve hukuki platformlarda nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu.

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