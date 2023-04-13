İran'dan Filistin için Umman Denizi'nde geçit töreni

İran devlet televizyonuna göre, yüzlerce tekne Filistin halkına destek olmak için Basra Körfezi’nden Umman Denizi’ne uzanan hatta geçit töreni yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, törende yaptığı açıklamada, “Filistin halkının intifadasını desteklemek için” geçit töreni yapıldığını belirtti.

Tengsiri, 800’den fazla teknenin Basra Körfezi’ndeki Bender Abbas’dan hareket ederek Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ne geçeceğini kaydetti.

Daha sonra Filistin ve İran bayrağı asan tekneler geçit töreni için yola çıktı.

“SİYONİZMİN ÇÖKÜŞÜ İÇİN ARTIK GERİ SAYIM BAŞLADI”

Diğer yandan İran Genelkurmay Başkanlığı, ülkede yarın kutlanacak olan Kudüs Günü öncesi yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in yakında tamamen yok olacağı ve Kudüs'ün özgürleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Siyonizmin çöküşü için artık geri sayım başladı, yakın bir gelecekte Siyonist rejim diye bir şey olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin sorununa ilişkin tek çözüm yolu olarak "silahlı direniş" gösterilirken İsrail'in Filistin topraklarından çıkartılması ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönmeleri gerektiği kaydedildi.

Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesinin son derece yakın olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İslami direnişin zaferini Mescid-i Aksa'da kutlayacağız." denildi.