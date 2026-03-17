İran’dan Hürmüz açıklaması: "Durum eskisi gibi olmayacak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, küresel enerji sevkiyatı ve bölge güvenliği için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’ndaki sürece dair net mesajlar verdi. Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki askeri ve siyasi atmosferin yeni bir boyuta evrildiğini belirtti.

"SAVAŞ ÖNCESİNE DÖNÜŞ YOK"

Küresel petrol arzı için hayati önem taşıyan Boğaz’daki durumu değerlendiren Kalibaf, "Durum eskisi gibi olmayacak" ifadesini kullandı. Kalibaf, açıklamasının devamında bölgedeki yeni döneme işaret ederek, “Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek” vurgusunu yaptı.

Küresel enerji koridorunun en hassas noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na dair Tahran'dan gelen bu açıklama, bölgedeki güç dengelerinin seyri açısından kritik bir uyarı olarak nitelendiriliyor.