İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "ABD şartlarımızı kabul etmeden açılmayacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti. Rızai, ABD'yi bölgedeki "güvensizliğin kaynağı" olmakla suçladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "ABD şartlarımızı kabul etmeden açılmayacak"
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Çin Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin ardından İran basınına konuşan Rızai, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'ın şartlarını kabul edene kadar açılmayacağını ifade etti. ABD'nin Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki "güvensizliğin kaynağı" olduğunu belirten Rızai, ABD'nin tüm bölgeyi tehlikeye atan "yasa dışı bir savaş" başlattığını aktardı.

Rızai, ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilmiş varlıklarını serbest bırakması ve Lübnan ile Gazze de dahil olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

UMMAN GÜZERGAHI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Rızai ayrıca, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden bir güzergah belirlenmesine yönelik herhangi bir anlaşmanın, boğazın kapatılmasıyla ilgili daha geniş kapsamlı meseleden "ayrı" tutulacağını ifade etti.

ÇİN İLE STRATEJİK İLİŞKİYE VURGU

İran ile Çin arasındaki stratejik anlaşmaya da değinen Rızai, her iki ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS üyesi olduğunu belirterek, bunun gelecekteki ilişkiler açısından "büyük bir potansiyel" taşıdığını söyledi. Rızai, Çin'in Ramazan ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan "İran karşıtı ve yasa dışı" bir karar tasarısına destek vermeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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