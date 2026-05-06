İran'dan Hürmüz için kural listesi

İran'ın yeni kurduğu Boğazlar İdaresi; geçiş yapacak gemiler için tazminat, yerel para birimiyle ödeme ve rota zorunluluğu içeren radikal kuralları ilan etti

Toygu Ökçün
İran tarafından yeni kurulan Fars (Basra) Körfezi Boğazları İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilere yönelik yeni direktifleri çarşamba günü kamuoyuna duyurdu. Yayınlanan liste, finansal yaptırımlardan rota zorunluluğuna kadar geniş kapsamlı kısıtlamalar içeriyor.

"HER RİYAL ÖDEYEN GEÇEMEZ"

İdarenin yayınladığı ve geçiş şartlarını belirleyen yedi madde şu şekilde sıralandı:

  • Geçiş ücretleri İran’ın ulusal para birimi olan Riyal ile ödenecektir.
  • İran bankacılık sistemi içinde teminat mektubu verilmesi zorunludur.
  • Geminin, son savaşta İran’a zarar veren ya da zarar verilmesine katkı sunan bir ülkeye ait olması halinde, geçiş izni almadan önce tazminat ödemesi gerekir.
  • İran’a yaptırım uygulayan veya İran’ın yurtdışındaki varlıklarını bloke eden ülkelere ait gemilere geçiş izni verilmez.
  • Tüm belgelerde “Basra Körfezi” yerine doğru ad olan “Fars Körfezi” ibaresi kullanılmalıdır.
  • Yukarıdaki kurallara uyulmaması halinde gemiye el konulacak ve yük değerinin yüzde 20’si oranında para cezası uygulanacaktır.
  • Tüm gemiler İran tarafından belirlenen deniz koridorlarını kullanmak zorundadır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin talimatlarına uymalıdır.

BELİRLİ ROTALARA TAM BLOKAJ

Yeni kurallar çerçevesinde belirli devletlere ve rotalara yönelik geçiş yasağı netleştirildi. Listeye göre, “Siyonist rejime ait gemiler, işgal altındaki Filistin limanlarından (Hayfa, Aşdod, Eilat) çıkan veya bu limanlara giden gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçemez”.

