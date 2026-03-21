İran'dan İslam dünyasına çağrı: "Sessiz kalmak zalime ortak olmaktır!"

İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Ramazan Bayramı dolayısıyla İslam ülkelerinin kültür bakanlarına bir mesaj gönderdi. Salihi mesajında, ABD ile Siyonist rejimin İran'a karşı yürüttüğü saldırıları kınayarak, İslam dünyasının kültür ve sanat alanındaki vicdan sahiplerini harekete geçmeye çağırdı.

Emperyalist güçlerin İran'ı yalnızlaştırma çabalarına karşı direniş vurgusu yapan Bakan Salihi, saldırılarda hayatını kaybeden masumlara ve Minab'ta hedef alınan öğrencilere dikkat çekti.

İRAN HALKI İNANCINA VE BAĞIMSIZLIĞINA SARILIYOR

Salihi, mesajına İslam ümmetinin birlik ve kulluk bayramı olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Bakan, bu mübarek günlerin, İran milletinin Siyonist rejim ve ABD'nin saldırıları altında geçirdiği zorlu fakat onurlu bir döneme denk geldiğini belirtti. Masum kadın, erkek ve çocukların hayatını kaybettiği saldırıların bilançosuna değinen Salihi, bilhassa Minab'taki okul çocuklarının hedef alınmasını hatırlattı. Bakan Salihi, sivillerin yanı sıra kültürel ve tarihi mirasların da zarar gördüğü süreci doğrudan şu sözlerle aktardı: "Bu vahşi savaşta, bu mazlum topraklarda kadınlar, erkekler ve masum çocuklar (Minab okulundaki öğrenciler dahil) can veriyor; yerleşim alanları, kültürel ve tarihi miraslarımız yok ediliyor. Ancak İran halkı hâlâ ayakta, inançlarına, onurlarına ve bağımsızlıklarına sımsıkı sarılmış durumdadır."

Mesajının odak noktasını İslam dünyasının düşünürlerine, sanatçılarına ve kültürel seçkinlerine ayıran Salihi, entelektüel kesimin omuzlarındaki yüke işaret ederek beklentilerini "Böyle bir durumda, İslam dünyasının tüm düşünürlerinin, sanatçılarının ve kültürel elitlerinin tarihsel ve ahlaki sorumluluğu her zamankinden daha ağırdır." ifadeleriyle dile getirdi.

ZULME SESSİZ KALMAK ZALİME YARDIM ETMEKTİR

Salihi, saldırılar karşısındaki sessizliğin kabul edilemez olduğunu ifade ederek "Zira Peygamber Efendimiz'in temel öğretilerinde şu gerçek vardır: Zulüm karşısında sessiz kalmak, zâlime yardım etmektir.'' dedi.

Salihi, "Bugün, İslam dünyasının kültür ve sanat alanındaki uyanık vicdanlarının, İran'ın mazlumiyetini ve diğer hak arayan milletlerin direnişini tüm dünyaya duyurma zamanıdır." diyerek kültür ve sanat camiasını somut bir duruş sergilemeye davet etti.