İran'dan İsrail ve ABD üslerine füze yağmuru!

İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) Halkla İlişkiler Birimi, İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki askeri unsurlarına yönelik kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

"Gerçek Vaat 4" operasyonunun 88. dalgası kapsamında, "Ya Fatıma ez-Zehra (s.a.)" parolasıyla yürütülen ve Lübnan Hizbullah'ının hayatını kaybeden üyelerine ithaf edilen ortak harekatta, stratejik füze sistemleri ve insansız hava araçları (İHA) sahaya sürüldü. IRGC, bu operasyonların karşı güçlerin İslam ümmeti üzerindeki baskısını kırmayı ve askeri kapasitelerini aşındırmayı hedeflediğini açıkladı.

İSRAİL İÇİNDEKİ STRATEJİK NOKTALAR VURULDU

IRGC Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından yürütülen harekatın İsrail ayağında; katı ve sıvı yakıtlı İmad, Hürremşehr 4 ve Kadir süper ağır füze sistemleri ateşlendi. Askeri açıklamaya göre, bu füzelerle İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerindeki konumlar hedef alındı. Vurulan lokasyonlar arasında Tel Aviv, Beerşeba, Celil, Negev, Arad, Lut Gölü'nün güneyi ve Tel Nof Hava Üssü'nün yanı sıra, Siyonist iç cephe komutanlarının toplantı yeri olduğu belirtilen Bney Brak yer alıyor.

Operasyonun diğer aşamasında bölgede konuşlu ABD güçlerine yönelik eylemler gerçekleştirildi. IRGC Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetlerinin koordineli, aralıksız ve ardışık olarak icra ettiği saldırılarda, Amerikan birliklerinin bulunduğu noktalar vuruldu. Harekat kapsamında Az-Zafra, Victoria ve Ali Al-Salim üslerinde yer alan İHA kontrol merkezleri hassas güdümlü füzeler ve saldırı İHA'ları ile hedef alındı.

MÜTTEFİK GRUPLARDAN 120'Yİ AŞKIN HAREKAT

İran silahlı kuvvetlerinin eylemlerine eş zamanlı olarak, "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan müttefik güçler de eyleme geçti. Yapılan açıklamada ''Lübnan Hizbullah'ı, Irak İslami Direnişi ve Yemen direniş güçleri, son saatlerde işgal altındaki Filistin topraklarının kuzey ve güney bölgeleri ile Irak'ın merkezi ve kuzeyindeki Amerikalı komutanların konuşlandığı ve saklandığı karargahlara karşı 120'den fazla başarılı ve etkili operasyon düzenleyerek saldırgan orduların yorgun vücuduna aşındırıcı darbeler vurmuştur.'' denildi.

Açıklamanın devamında ''İran'ın saldırı taktiklerindeki değişim, yeni füze sistemlerinin kullanımı ve direniş cepheleri tarafından savaş alanının mantıklı ve hesaplı bir şekilde genişletilmesi, sahada niteliksel ve stratejik bir dönüşümün habercisidir.* Siyonist rejimin ve ABD ordusunun bölgedeki gücünü aşındırmak için uzun vadeli bir ufuk belirledik ki böylece nihai savaşın zemini hazırlansın ve İslam ümmetinin işgal altındaki Kudüs'e doğru hareketi sağlansın.'' ifadeleri kullanıldı.