İran'dan İsrail'e füze saldırısı! İsrail'de sirenler çalıyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada da İsrail'e doğru füzeler atıldığı ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirmesi beklenen füze saldırısı başladı. Saldırılara ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e füze saldırısı başlatıldığı duyuruldu.
İsrail ordusundan da İran'ın saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.
Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.
Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
İsrail ordusu yaptığı yeni açıklamada, İran'ın saldırısının devam ettiğini belirterek İsraillilerden korunaklı alanlarda kalmaya devam etmelerini istedi. Açıklamada saldırılarda can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı