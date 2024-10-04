İran'dan İsrail'e gözdağı

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında gerilimli süreç devam ediyor. Taraflardan peşpeşe açıklamalar gelirken son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi'den sıcak değerlendirmeler geldi.

Lübnan'ın el-Meyadin televizyonuna açıklamalarda bulunan Fedevi, İsrail'in ülkesine yönelik saldırı ihtimali ile ilgili konuştu.

İsrail'in İran'a saldırısının Tel Aviv yönetimi için "yıkım" anlamına geleceğini savunan Fedevi, "İşgalci rejim bir hata yaparsa, bu rejimin tüm enerji kaynaklarını, enerji santrallerini, tüm rafinerilerini ve gaz sahalarını hedef alacağız." dedi. ​​​​​​​