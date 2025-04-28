İran’dan İsrail’in nükleer tehditlerine sert yanıt: ‘Anında karşılık vereceğiz’

Erakçi, Tel Aviv’in ABD ile müzakereleri sabote etme girişimlerine karşı Washington’un kararlılıkla durması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerini yineledi. Netanyahu, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, İran’ın nükleer tesislerinin tamamen devre dışı bırakılması hedefini taşımadığını savundu. Ayrıca İran'ın balistik füze üretiminin de müzakerelerin bir konusu olması gerektiğini ifade etti.

Tahran, Netanyahu’nun açıklamalarına anında yanıt vererek, herhangi bir saldırı durumunda güçlü bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Erakçi, İsrail’in bu tür sabote edici girişimlerinin Washington tarafından kararlı bir şekilde karşılanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’a yönelik İsrail tehditleri devam ederken dikkat çeken bir yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Azerbaycan’a yaptığı resmi ziyarette, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin bozulmasına ya da aralarındaki anlaşmazlıkların yaratılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Pezeşkiyan ve Aliyev, ardından 7 farklı mutabakat zaptını imzalayarak ilişkilerini daha da pekiştirdiler.