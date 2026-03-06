İran'dan Kürdistan Bölgesi'ne uyarı: ''Silahlı gruplara izin verilirse dostluk biter''

İran, Irak Kürdistan Bölgesi'ni, silahlı grupların kendi toprakları üzerinden İran sınırlarına girmesine izin verilmesi durumunda bölgedeki tüm tesisleri hedef almakla ve dostane ilişkileri sonlandırmakla uyardı.

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Lideri'nin Savunma Konseyi'ndeki Temsilcisi Ahmediyan, silahlı kuvvetlerin askeri kapasitesine ve sahadaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silahlı kuvvetlerin tüm kademelerindeki komutanların; benimsenen çeşitli, asimetrik ve akıllı savunma stratejileri ile programlarını uyguladığını belirten Ahmediyan, düşman ABD ve Siyonist saldırganların mevzilerinin karmaşık ve güçlü operasyonlarla yerle bir edildiğini bildirdi. Güvenlik güçlerinin tüm bölgeye ve Basra Körfezi'ne hakim durumda olduğunu vurgulayan Ahmediyan, bu temel üzerinde İran İslam Cumhuriyeti tarafından "yeni bir denklem" oluşturulduğunu ifade etti.

TÜM TESİSLER GENİŞ ÇAPTA HEDEF ALINACAK

Savunma Konseyi üzerinden Irak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik sert bir askeri uyarı da yapıldı. Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki dost ve kardeşlere yönelik bir hatırlatma olduğu belirtilen mesajda, bugüne kadar bölgede yalnızca ABD ve İsrail üsleri ile ayrılıkçı çetelerin hedef alındığı hatırlatıldı. Ancak sınır güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altı çizildi. Bu kapsamda; söz konusu çetelerin veya rejim unsurlarının Kürdistan Bölgesi üzerinden İran İslam Cumhuriyeti sınırlarına girmesine, bölgede varlığını sürdürmesine, komplo kurmasına veya sınır geçişlerine izin verilmesi durumunda verilecek karşılık net bir şekilde ifade edildi. Böyle bir senaryoda, Irak Kürdistan Bölgesi'nin tüm tesislerinin, söz konusu çetelerin ve rejimin arka bahçesi olarak değerlendirilip geniş çapta hedef alınacağı açıklandı.

Sınır güvenliğini tehlikeye atacak gruplara alan açılması halinde yalnızca askeri değil, diplomatik sonuçların da doğacağı belirtildi. Çetelerin İran'a geçişine izin verilmesi durumunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin geçmişteki IŞİD saldırısı gibi zor günlerde esirgemediği desteklerin ve Kürdistan Bölgesi ile yürütülen dostane ilişkilerin tamamen sona ereceği vurgulandı.

