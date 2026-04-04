İran'dan Müslüman ülkelere "uyanık olun" çağrısı! ABD elçiliği vuruldu, İran "siyonist tuzağı" dedi

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Wall Street Journal gazetesinin gündeme getirdiği ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı haberleri üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bildiride büyükelçiliğin hedef alınmasını doğrudan Siyonist stratejilerle ilişkilendirerek, "Wall Street Journal dergisine dayandırılan habere göre, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği saldırıya uğramıştır. Bu vesileyle bu eylemi kınarken, bu olayın İİA silahlı kuvvetleriyle kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığını ve bölgedeki Siyonist düşmanın stratejisi göz önüne alındığında, bu eylemin kesinlikle Siyonistler tarafından gerçekleştirildiğini bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

''SİYONİST REJİM BÖLGEDE FİTNE ÇIKARIYOR''

Bildirinin devamında, İran silahlı kuvvetlerinin operasyonel hedeflerinin daha önceden netleştirildiği hatırlatıldı. Bölgede yürütülen faaliyetler ve komşu ülkelere yönelik diplomatik bilgilendirme süreçlerine değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin hedef bankası daha önce açıkça belirtilmiş ve Siyonist Rejim'in bölgedeki fitne çıkarmaları konusunda komşu ve Müslüman ülkelere gerekli uyarılar yapılmıştır."

Bölgedeki diplomatik ve askeri hareketliliğin getirebileceği istikrarsızlığa işaret edilen açıklamada "Batı Asya bölgesi ülkelerinin, Amerikan-Siyonist akımın bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve yok etmek için yarattığı fitneye karşı uyanık olmaları gerekmektedir." denildi.