İran'dan Müslüman ülkelere "uyanık olun" çağrısı! ABD elçiliği vuruldu, İran "siyonist tuzağı" dedi

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını duyurarak olayı kınadı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Wall Street Journal gazetesinin gündeme getirdiği ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı haberleri üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı bildiride büyükelçiliğin hedef alınmasını doğrudan Siyonist stratejilerle ilişkilendirerek, "Wall Street Journal dergisine dayandırılan habere göre, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği saldırıya uğramıştır. Bu vesileyle bu eylemi kınarken, bu olayın İİA silahlı kuvvetleriyle kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığını ve bölgedeki Siyonist düşmanın stratejisi göz önüne alındığında, bu eylemin kesinlikle Siyonistler tarafından gerçekleştirildiğini bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

''SİYONİST REJİM BÖLGEDE FİTNE ÇIKARIYOR''

Bildirinin devamında, İran silahlı kuvvetlerinin operasyonel hedeflerinin daha önceden netleştirildiği hatırlatıldı. Bölgede yürütülen faaliyetler ve komşu ülkelere yönelik diplomatik bilgilendirme süreçlerine değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin hedef bankası daha önce açıkça belirtilmiş ve Siyonist Rejim'in bölgedeki fitne çıkarmaları konusunda komşu ve Müslüman ülkelere gerekli uyarılar yapılmıştır."

Bölgedeki diplomatik ve askeri hareketliliğin getirebileceği istikrarsızlığa işaret edilen açıklamada "Batı Asya bölgesi ülkelerinin, Amerikan-Siyonist akımın bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve yok etmek için yarattığı fitneye karşı uyanık olmaları gerekmektedir." denildi.

Gaziantep Adliyesi'nde temizlik operasyonu: Savcı, avukat ve personel gözaltında!Gaziantep Adliyesi'nde temizlik operasyonu: Savcı, avukat ve personel gözaltında!Gündem
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
iran abd israil
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Gümrük Muhafaza ekipleri 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi
Belediye binasına silahlı saldırı! Belediye binasına silahlı saldırı!