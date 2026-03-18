İran'dan resmi açıklama: Ali Laricani şehit oldu

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında şehit olduğu açıklandı.

İran devlet televizyonu, Laricani'nin ofisi tarafından hazırlanan ve Siyonist terörün boyutunu gözler önüne seren yazılı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

AİLESİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA HEDEF ALINDI

Laricani’nin ofisinden yapılan açıklamada saldırının detaylarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte şehit oldu."

LARİCANİ’DEN SON MESAJ

Suikastın ardından Laricani’nin sosyal medya hesabından paylaşılan veda mesajı ise şu şekilde oldu:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili ve gururlu İran halkı! Dünyanın Müslüman halkları ve özgür insanları: 'Allah'ın bir kulu, Allah'ın yanına gitti.' 'Allah'ın bir kulu şehit oldu ve Rabbinin yanına gitti.'"