İran'dan Şam Büyükelçiğiyle ilgili açıklama

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken farklı ülkelerden de peş peşe açıklamalar geliyor.

İran'dan da yaşanan yeni gelişmeler ışığında ülkenin Şam Büyükelçiliği'yle ilgili açıklamalar geliyor.

Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi önemli açıklamalarda bulundu.

İran'ın Şam Büyükelçiliğinin ne zaman faaliyetine başlayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Bekayi, "Suriye'deki gelişmeler ile Suriye'nin yeni yönetiminin olası kararlarını göz önünde bulundurarak, büyükelçiliğin gelecekteki durumu hakkında karar vereceğiz." dedi.

Büyükelçiliğin yeniden açılmasının bazı ön hazırlıkları gerektirdiğini dile getiren Bekayi, "Bunların başında büyükelçiliğin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması geliyor. Güvenlik ve siyasi açıdan gerekli koşullar sağlandığında bu adımı atacağız." şeklinde konuştu.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yakında tekrar faaliyetine başlayacağını söylemiş, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.