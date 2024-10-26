İran'dan sert mesaj: "Ulusal çıkarlarımızı korumada sınır tanımıyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırısının ardından: İran İslam Cumhuriyeti olarak ulusal çıkarlarımızı, egemenliğimizi, halkımızı ve direniş cephesini koruma konusunda kararlıyız. Bu konuda herhangi bir sınır tanımıyoruz ve gereken her adımı atmaktan çekinmeyiz" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İran'dan sert mesaj: "Ulusal çıkarlarımızı korumada sınır tanımıyoruz"
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine ait siteye İsrail'in saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Bölge turu kapsamında yaptığım görüşmelerde İran'ın savunma kapasitesini ve olası bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağı mesajını ilettim. İran İslam Cumhuriyeti olarak, ulusal çıkarlarımızı, egemenliğimizi, halkımızı ve direniş cephesini korumada son derece ciddiyiz ve bu konuda hiçbir sınır tanımıyoruz. Siyonist İsrail rejimi karşısında Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ORTAMINA DA HAZIRIZ"

İran'ın İsrail'e yönelik “Gerçek Vaad 1 ve 2” operasyonları düzenlediğini ve bu operasyonların İran'ın kendisini savunmadaki kararlığını gösterdiğini vurgulayan Arakçi, “Kimse İran'ın iradesini test etmesin. Bu mesajı tüm bölge ülkelerine gönderdik. Savaş meydanında hazır olduğumuz gibi komşularımız ile barış ortamına da hazırız. Biz gerilimden yana değiliz ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere komşularımız ile gerilim istemiyoruz. Bu anlamda Siyonist İsrail rejimi ve bölgedeki yabancı güçlerin hesabını komşu ülkelerimizden ayrı tutuyoruz. Bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirme ve iş birliğini artırma konularında ciddiyiz” şeklinde konuştu.

4 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Buna göre, Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi'nin yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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