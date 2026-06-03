İran'dan sert yanıt! Bakan Erakçi: "Meşru müdafaa kapsamında hedef alıyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldığını belirtti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran'dan sert yanıt! Bakan Erakçi: "Meşru müdafaa kapsamında hedef alıyoruz"
Yayınlanma:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldığını belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio’nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

"MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA HEDEF ALIYORUZ"

Rubio’nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Erakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD’nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor."

"DÜŞMANCA EYLEME DERHAL KARŞILIK VERİLECEK"

Erakçi, her türlü "düşmanca eyleme derhal ve kararlı şekilde karşılık" verileceğini belirterek "Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla başarmak mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Adli Tıp raporu çıktı: Hangi ünlülerin testinde yasaklı madde saptandı?Adli Tıp raporu çıktı: Hangi ünlülerin testinde yasaklı madde saptandı?Gündem
İzmir'de vicdanları sızlatan olay! Kapısına asılı poşetin içinden yeni doğan bebek çıktıİzmir'de vicdanları sızlatan olay! Kapısına asılı poşetin içinden yeni doğan bebek çıktıYurt
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 3 Haziran verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 3 Haziran verilerini paylaştıYurt
Abbas Erakçi iran abd israil
Günün Manşetleri
140 yeni mahkeme kurulacak
Şırnak Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak
Sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı
Asayiş tarihinin en büyük vurgunu çökertildi
İran, Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurdu!
Kılıçdaroğlu, ABD'nin yağmacılığına karşı Avrupa'yı uyardı
Hollandalı uyuşturucu baronu ülkesine iade edildi
Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il listeyi açıkladı! Yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? Meteoroloji il il listeyi açıkladı! Yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var?
400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı! Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı!
2026 KPSS takvimi açıklandı! 2026 KPSS takvimi açıklandı!
Altında şok düşüş! 3 Haziran Gram Ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altında şok düşüş! 3 Haziran Gram Ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?