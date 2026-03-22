İran'dan siyonist rejime ağır tokat: Füzeler İsrail'in Arad kentini vurdu

İsrail'in güneyinde yer alan Arad kentine isabet eden füzeler, bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. İsrail medyasında yer alan verilere göre saldırıda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

Kentte çok sayıda patlama sesinin duyulmasının ardından sağlık ve arama kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

DİMONA'NIN ARDINDAN HEDEF ARAD

İsrailli kaynaklar, İran'ın daha önce yine güneydeki Dimona kentine düzenlediği füze saldırısının ardından operasyonlarının yönünü Arad kentine çevirdiğini bildirdi. İsrail basınından alınan bilgilere göre, Arad kentinde art arda birden fazla patlama meydana geldi.

Arad kentindeki ağır tablonun bir benzeri kısa süre önce Dimona'da da yaşanmıştı. İran'ın Dimona'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıda İsrail'e ait hava savunma sistemleri, fırlatılan bir balistik füzeyi engellemeyi başaramamıştı. Sistemin etkisiz kalması sonucu bölgede şiddetli bir patlama meydana gelmiş ve o olayda 51 kişi yaralanmıştı.