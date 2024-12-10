İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bölge ülkelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran'dan, Suriye'deki son durumla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Meclisi'nde, Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın takip edeceği askeri stratejinin ele alındığı kapalı toplantıda konuştu.

Khabaronline haber sitesine göre, Esad yönetiminin düşüşüne kadar İran'ın askeri danışmanları ve güçlerinin Suriye'de bulunduğunu belirten Hüseyin Selami, ancak an itibarıyla İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri varlığının olmadığını vurguladı.

Toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonları ve İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgenin güvenlik ve istihbarat durumu detaylı şekilde değerlendirildi.