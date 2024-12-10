İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama

İran'dan Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, son gelişmelerin ardından Suriye'de İran'ın silahlı varlığının kalmadığını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Yayınlanma:

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bölge ülkelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran'dan, Suriye'deki son durumla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Meclisi'nde, Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın takip edeceği askeri stratejinin ele alındığı kapalı toplantıda konuştu.

Khabaronline haber sitesine göre, Esad yönetiminin düşüşüne kadar İran'ın askeri danışmanları ve güçlerinin Suriye'de bulunduğunu belirten Hüseyin Selami, ancak an itibarıyla İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri varlığının olmadığını vurguladı.

Toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonları ve İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgenin güvenlik ve istihbarat durumu detaylı şekilde değerlendirildi.

Hakan Fidan ile Blinken görüştü! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktıHakan Fidan ile Blinken görüştü! Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran suriye son dakika
Günün Manşetleri
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi
İşsizlik rakamları açıklandı
Hakan Fidan ile Blinken görüştü
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası
"Çengel" operasyonlarının ayrıntıları açıklandı
İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması
Biden ve Netanyahu’dan Suriye itirafı
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası Bursa'da bıçak ve tüfekli sokak kavgası
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası