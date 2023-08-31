İran'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Abdullahiyan ve Esad bir araya geldi

Arap aşiretlerinin ABD'nin kara gücü PKK/SDG'ye karşı ayaklandığı dönemde Şam, önemli bir ismi ağırladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye'deydi.

İran Dışişleri Bakanı önce Suriyeli mevkidaşı ile ardından Suriye lideri Beşar Esad ile görüştü. Astana süreci, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları, Filistin'de son durum gibi ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Abdullahiyan Esad'a Suriye'nin bütünlüğünü, terörle mücadelesini destekleyeceklerini iletti. Ayrıca Suriye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerindeki olumlu ilerlemenin bölgeye fayda sağlayacağını kaydetti.

Beşar Esad ise İran'ın BRICS üyeliğini tebrik etti. ABD'nin kendi çıkarları üzerinden Suriye'nin kuzeyinde devreye soktuğu plana dikkat çekti. Esad, "Şii, Sünni ve Arap arasında gerginlik ve kriz yaratıp, gerginliği körükleme stratejisi izliyorlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Suriye'den istikrar arayışında olan Lübnan'a geçerken Haseke'de ise çatışmalar sürüyor. Deyrizor'da Arap aşiretleri ABD'nin işgal ettiği PKK kontrolündeki Azbe petrol kuyusunu ateşe verdi.