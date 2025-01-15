İran'dan, Trump'a suikast iddialarıyla ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'de Donald Trump'a yönelik suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti. İddiaların, İran karşıtlığını beslemek için ortaya atıldığını söyleyen Pezeşkiyan, "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'dan, Trump'a suikast iddialarıyla ilgili açıklama
Yayınlanma:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerikan NBC kanalına röportaj verdi. Mesud Pezeşkiyan röportajda, Trump'a yönelik suikast girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın geçen sene seçim kampanyası döneminde Trump'ı "öldürmeye çalıştığına ilişkin iddiaları" reddeden Pezeşkiyan, "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor." dedi.

Pezeşkiyan, bu iddiaların "İran karşıtlığını beslemek için ortaya atıldığını" savunarak, suikast gibi bir planlarının asla olmadığını belirtti.

Pezeşkiyan, Trump'ın yeni döneminde ABD ile ilişkilere de değindi. ABD'nin başından beri İran yönetimini "devirmeye çalıştığını" kaydeden Pezeşkiyan, "Umarım Trump, bölge ve dünya barışına katkıda bulunur, kan dökülmesine ve savaşa neden olmaz." diye konuştu.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ VE İRAN'IN DAHLİ OLDUĞU İDDİASI

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

Trump'ın "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 8 Kasım 2024'te, Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen "kiralık katil" planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Moskova'daki terör soruşturmasıMoskova'daki terör soruşturmasıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran donald trump Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Ücretli çalışan sayısında artış
İran'dan, Trump'a suikast iddialarıyla ilgili açıklama
Los Angeles'ta ölü sayısı 25'e yükseldi
İzmir'de FETÖ operasyonu
İşçi servisi ve kamyon çarpıştı
Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol gözaltına alındı
İstanbul Barosu Yönetimine dava
Çok Okunanlar
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
İşçi servisi ve kamyon çarpıştı İşçi servisi ve kamyon çarpıştı
Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İran'dan, Trump'a suikast iddialarıyla ilgili açıklama İran'dan, Trump'a suikast iddialarıyla ilgili açıklama