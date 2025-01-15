İran'dan, Trump'a suikast iddialarıyla ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerikan NBC kanalına röportaj verdi. Mesud Pezeşkiyan röportajda, Trump'a yönelik suikast girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın geçen sene seçim kampanyası döneminde Trump'ı "öldürmeye çalıştığına ilişkin iddiaları" reddeden Pezeşkiyan, "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor." dedi.

Pezeşkiyan, bu iddiaların "İran karşıtlığını beslemek için ortaya atıldığını" savunarak, suikast gibi bir planlarının asla olmadığını belirtti.

Pezeşkiyan, Trump'ın yeni döneminde ABD ile ilişkilere de değindi. ABD'nin başından beri İran yönetimini "devirmeye çalıştığını" kaydeden Pezeşkiyan, "Umarım Trump, bölge ve dünya barışına katkıda bulunur, kan dökülmesine ve savaşa neden olmaz." diye konuştu.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ VE İRAN'IN DAHLİ OLDUĞU İDDİASI

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

Trump'ın "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 8 Kasım 2024'te, Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen "kiralık katil" planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.