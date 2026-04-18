İran'dan Trump'a yalanlama: "Görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesapları üzerinden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına dayandırdığı bir mesaj yayımlayarak müzakerelerdeki son duruma dair verileri paylaştı.

Lübnan’daki ateşkesin 8 Nisan mutabakatı temelinde gerçekleştiğini belirten Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüştüğüne yönelik iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yayımlanan mesajda, zenginleştirilmiş uranyum takası iddiaları ve Hürmüz Boğazı’ndaki askeri denetim konularında İran'ın kırmızı çizgileri vurgulandı.

''İRAN TOPRAĞI NE KADAR KUTSALSA, ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM DA O KADAR KUTSALDIR''

Galibaf, zenginleştirilmiş uranyum iddialarına ve olası bir deniz ablukası ihtimaline dair İran'ın resmi pozisyonunu net ifadelerle aktardı. Bu konudaki tavizsiz duruşlarını şu sözlerle ifade etti: "Zenginleştirilmiş uranyum hiçbir yere transfer edilmeyecektir. İran toprağı ne kadar kutsalsa, zenginleştirilmiş uranyum da aynı derecede kutsaldır. Deniz ablukası olarak adlandırılan durum, kesinlikle İran'ın uygun tepkisiyle karşılaşacaktır. Deniz ablukası ateşkesin ihlalidir ve İran mutlaka gerekli önlemleri alacaktır."

Galibaf, gemi geçişlerinin tamamen İran'ın yetkisi ve belirlediği rotalar üzerinden yapılacağını bildirdi. Galibaf, kamuoyuna yönelik şu açıklamayı yaptı: "Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği, İran'ın belirlediği rotada ve yetkili mercilerin koordinasyonunda gerçekleşecektir. Medya ve halk, karşı tarafın çelişkili pozisyonlar içeren medya oyunlarına itibar etmemelidir. İran, Hürmüz Boğazı'nın koruyucusudur ve halkın haklarını garanti altına alacak önlemlerin uygulanmasında hiçbir müsamaha göstermeyecektir."

TRUMP'IN GÖRÜŞME İDDİASINA KESİN YALANLAMA

Lübnan'daki ateşkesin uzatılmasına yönelik tartışmalara ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına da değinen Galibaf, sürecin sahadaki gerçekliklerle ilerlediğini belirtti. İranlı yetkililerin Trump ile herhangi bir görüşme yapmadığını vurgulayan Galibaf, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanmasına sanal dünya değil, sahadaki gerçeklik karar verir. Ateşkesin süresinin uzatılmasına dair şu ana kadar bir görüşme yapılmış değildir. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın İranlı yetkililerle görüştüğüne dair iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Silahlı kuvvetlerimiz, boğazdaki trafik kurallarının uygulanmasından sorumludur."