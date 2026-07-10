İran'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt: "Dünyanın en nefret edilen insanı..."

Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerinin ardından İran cephesinden açıklamalar geldi. ABD'nin adımlarını hukuksuz olarak nitelendiren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, doğrudan Amerikan Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Zülkadir, "Her saldırıya karşılık vereceğiz. Dünyanın en nefret edilen insanı Trump'ın İranlılara yönelik hakaret içerikli sözleri ancak kendisine yakışır." dedi.

Ülkenin altyapısına yönelik her türlü girişime yanıt vereceklerini kesin bir dille belirten Zülkadir, "Ülkesine yönelik saldırılara ilişkin siyonist rejim savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak. Daha önce de söyledik. Altyapılarımıza yönelik her saldırıya karşılık verilecek." dedi.

TELEFONDA İRAN VE LÜBNAN'I GÖRÜŞTÜLER

Tahran ile Washington hattında yaşanan bu sıcak saatlerin ardından bölgesel diplomasi trafiği de hızlandı. Katar, Pakistan ve diğer bölgesel aktörlerin arabuluculuk yaparak gerilimi zayıflatmak için çabaladığı iddia ediliyor. Öte yandan, krizin merkezindeki iki isim olan Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İran ve Lübnan konularının ele alındığı bu görüşmede, Netanyahu'nun İsrail sınırı için yine güvenli bölge oluşturma söylemini tekrarladığı kaydedildi.

Bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin uluslararası basına yansıyan haberler, ABD'nin stratejisinde geçici bir duraklamaya işaret ediyor. CNN International, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomasiye zaman tanımak için arada İran'a saldırıları durdurduğunu iddia etti.

RUSYA'DAN TARAFLARA ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Tırmanan gerilimin düşürülmesi için bir diğer talep ise Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilgili meselenin sonlandırılması gerektiğini belirterek sürecin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret etti. Lavrov, "Bu mesele yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir." dedi.