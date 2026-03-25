İran'dan Trump'ın çıkış arayışına yanıt: "Dünyanın süper güç iddiacısı, çıkmazdan kurtulabilseydi, şimdiye çoktan kurtulurdu"

İran Hatamü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki politikalarına ve çıkış arayışlarına karşı bir bildiri yayımladı. Karargâh Sözcüsü aracılığıyla paylaşılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki gücünün kırıldığı ve stratejik bir açmaza girdiği savunuldu. Müzakere kapılarının kesin bir dille kapatıldığı bildiride, küresel enerji piyasalarını ve bölgedeki Amerikan yatırımlarını hedef alan doğrudan ifadeler yer aldı.

İran tarafı, ABD'nin anlaşma arayışlarını "yenilginin üstünü örtme çabası" olarak değerlendirdi. Bölgedeki istikrarın ancak İran silahlı kuvvetleri aracılığıyla sağlanabileceği öne sürülen açıklamada, Amerikan yatırımlarının risk altında olduğu ve küresel enerji ile petrol fiyatlarının İran'ın iradesi gerçekleşmeden eski seviyelerine dönmeyeceği ifade edildi.

'NE ŞİMDİ NE DE ASLA'

İran ile ABD arasında herhangi bir uzlaşma ihtimalinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, Trump yönetimi kastedilerek iki tarafın "ne şimdi ne de asla" anlaşamayacağı vurgulandı.

Hatamü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Övündüğünüz stratejik güç, stratejik bir yenilgiye dönüştü.

Dünyanın süper güç iddiacısı, çıkmazdan kurtulabilseydi, şimdiye çoktan kurtulurdu.

Yenilginizin adını anlaşma koymayın. Vaadlerinizin zamanı geçti. Bugün dünyada iki cephe vardır: hak ve batıl. Her özgür hak talibi, sizin medya dalgalarınızdan etkilenip aldanmaz.

Kendi içinizdeki çatışmalarınız, kendi kendinizle müzakere aşamasına mı geldi?

Bölgenizdeki yatırımlarınızdan eser kalmayacak, eski enerji ve petrol fiyatlarını görmeyeceksiniz, ta ki şunu anlayana kadar: Bölgede istikrar, bizim silahlı kuvvetlerimizin güçlü elleri tarafından sağlanır. İstikrar, güç yoluyla olur.

Açıkça ilan ediyoruz: Bizim irademiz olmadıkça hiçbir durum eski haline dönmeyecektir. Bu irade, İran milletine karşı eylemde bulunma düşüncesi sizin pis zihinlerinizden tamamen silindiğinde oluşacaktır.

İlk günden beri sözümüzün başı ve sonu bu olmuştur, bu olacaktır: Sizin gibi birisiyle, bizim gibi birisi anlaşmaz. Ne şimdi, ne de asla.

'Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah'ın katındandır.' (Âl-i İmrân Suresi, 126)"