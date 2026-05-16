İran’dan Trump'ın Çin temasları sonrası açıklama: ''ABD, başarısızlığın gölgesinde kaldı''

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin temaslarını hedef alarak açıklamalarda bulundu.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdiği temaslara yönelik dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Rızayi, Trump'ın diplomatik temaslarını değerlendirirken, ABD'nin bölgedeki ve küresel çaptaki etkinliğine dair sert eleştirilerde bulundu.

Tümgeneral Rızayi, ABD Başkanı'nın Çin ziyaretinden beklenen diplomatik gücü elde edemediğini öne sürdü. Rızayi, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" ifadelerini kullandı. Rızayi’ye göre Washington'ın İran ile girdiği nüfuz mücadelesinde yaşadığı kayıplar, Trump'ın Çin'deki masada elini zayıflatan temel unsur oldu.

''YENİ DÜNYA DÜZENİ ARTIK ABD MERKEZLİ DEĞİL''

Açıklamalarının devamında Washington yönetiminin diplomatik hamlelerini eleştiren Rızayi, küresel dengelerin değiştiğini vurguladı. Yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli bir yapıdan uzaklaştığını savunan Rızayi, şu tespitlerde bulundu: "ABD'nin kendi oluşturduğu krizi kontrol altına almak için Çin'in etkisine ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğini gösteriyor."

İranlı general, Washington'ın kriz yönetiminde Pekin'in desteğine ihtiyaç duymasını, ABD'nin tek kutuplu dünya vizyonunun sona erdiğine dair bir kanıt olarak nitelendirdi.

