İran'dan uluslararası topluma ABD ve İsrail çağrısı: “Tarihin doğru tarafında yer alın”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dini, etnik kökeni ve milliyeti fark etmeksizin barış, adalet ve insan onuru gibi evrensel değerlere bağlı olan tüm insanlığa seslenen Bekayi, uluslararası toplumu İran’ın yanında olmaya çağırdı.

''İYİ İLE KÖTÜNÜN TANIMI BELİRLENİYOR''

Sözcü Bekayi, yaşanan sürecin sıradan bir savaş olmadığının altını çizerek saldırıların zamanlamasına dikkat çekti. Bekayi, "ABD ve İsrail, İran ve ABD diplomatik müzakereler yürütürken, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez, 28 Şubat 2026'da ülkemize karşı saldırganlık savaşını başlattı. Bu sadece toprak, kaynaklar veya jeopolitik üzerine bir savaş değildir. Bu, çağımızda ve gelecekte 'iyi' ile 'kötü’nün tanımını belirleyecek olan bir savaştır" ifadelerini kullandı.

İran’ın içine çekildiği tablonun taraflarını değerlendiren ve saldırganların savaş hukukunu ihlal ettiğini vurgulayan Bekayi, "Bir tarafta her türlü savaş hukukunu ve temel insanlık onurunu ihlal etmekten zevk alanlar, eğlence için cinayet işleyenler, ailelerine eziyet etmek için çocukları katledenler, sadece yıkıcı güçlerini test etmek için kadın spor salonlarına en yeni füzeleri fırlatanlar duruyor. Bu, silahsız gemileri ‘daha fazla eğlence için’ torpidolamakla övünenlerle, masum hayatları korumak için olağanüstü çaba sarf edenler arasındaki bir savaştır" hatırlatmasında bulundu.

Ülkesine karşı yürütülen saldırganlığı "vahşet için bahaneler uyduran profesyonel yalancılar ile vatanlarını ve insan onurunu yalnızca kendi güçlerine ve kararlılıklarına güvenerek savunan gururlu bir halk arasındaki bir savaş" olarak nitelendiren Bekayi, "Bu, kararları ahlaki tavizlerin gölgesinde kalanlarla, vicdanı rahat bir şekilde hareket edenler arasındaki bir savaştır. Bu, insanlığın geleceği için belirleyici bir mücadeledir. Medeniyetin zorlukla kazanılmış başarılarının, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve temel ahlakın, hayatta mı kalacağına yoksa silinip mi gideceğine karar verecektir" dedi.

''TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALIN''

İnsanlığın bir seçim yapmak zorunda olduğunu belirten ve vicdanların henüz ölmediğini hatırlatan Bekayi, uluslararası topluma, "Baskı, yalan ve gasp yoluyla hüküm süren modern köle efendileri, kibirli, zorba ve hesap vermeyenler tarafından yönetilen bir dünyayı kabul mü edeceğiz? Yoksa saygı, adalet, barış ve insan onuruna dayanan bir dünyayı mı savunacağız?" sorusunu yöneltti.

Mesajının sonunda sessizliğin tehlikelerine dikkat çeken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ancak böyle zamanlarda sessizlik, kötülükle suç ortaklığıdır. Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak"