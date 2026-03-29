İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, İsfahan ve Tahran’daki üniversitelerin bombalanması "bilim ve kültür temellerini yok etme girişimi" olarak nitelendirildi. "Amerika Birleşik Devletleri’nin suçlu yöneticilerine uyarı" başlığıyla paylaşılan açıklamada, Batı Asya’daki Amerikan üniversiteleri ile İsrail’e ait tüm eğitim kurumlarının artık "meşru hedef" statüsünde değerlendirileceği vurgulandı.

TAHLİYE ÇAĞRISI

Tahran, bölgedeki Amerikan üniversitelerinde görev yapan personel ve öğrencilere, can güvenlikleri için binalardan en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulundu. Operasyonel kararlılığın bir göstergesi olarak sunulan bu uyarıyla birlikte, saldırıların durdurulması için Washington yönetimine bir takvim sunuldu.

30 MART SAAT 12.00: KRİTİK EŞİK

İran, bölgedeki Amerikan üniversitelerinde görev yapan personel ve öğrencilere can güvenlikleri için binalardan en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulundu. Tehdidin hayata geçirilmemesi için ABD hükümetine şu şartlar sunuldu:

"Eğer ABD, üniversitelerinin zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalı ve vahşi müttefik güçlerinin araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir."

"AMAÇ İRAN'IN BİLİMSEL VE KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ TASFİYE ETMEK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nükleer program tartışmalarının yalnızca bir "maske" olduğunu savunarak; asıl amacın İran’ın bilimsel ve kültürel birikimini tasfiye etmek olduğunu ifade etti. Bölgedeki gerilimin seyri, yarın öğlen saatlerinde Washington'dan gelecek tepkiye göre şekillenecek.