İran'dan yeni hamle: Pezeşkiyan, UAEA işbirliğini askıya alan yasayı yürürlüğe koydu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan ve hükümete bu yönde zorunluluk getiren yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu. Bu adım, İran'ın nükleer programı konusunda Batı ile olan gerilimi yeniden tırmandırdı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Pezeşkiyan, "İsrail ve ABD'nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu saldırıları kınamamasına karşı" olarak yasayı yürürlüğe koydu.

YASA MECLİS'TE OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

İran Meclisi, 25 Haziran’da oy birliğiyle kabul ettiği yasayla, hükümete UAEA ile tüm iş birliğini durdurma zorunluluğu getirmişti. Söz konusu yasa, 221 milletvekilinin tamamının oyuyla geçmişti. Tasarının tüm maddeleri de benzer şekilde ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti.

26 Haziran’da ise İran Anayasası'nın denetim organı olan Anayasayı Koruyucular Konseyi, yasayı onaylayarak yürürlüğe girmesinin önünü açmıştı. Böylece yürütmenin itiraz ya da geri adım atma imkânı da ortadan kalktı.

Yeni yasa çerçevesinde İran hükümeti, UAEA denetçilerinin ülkeye girişini tamamen yasaklayacak. Aynı zamanda ajansa, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin hiçbir veri, rapor ya da teknik bilgi sunulmayacak.

Yasa, ayrıca İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak tanımlanan UAEA Başkanı Rafael Grossi ile de hiçbir resmi temas kurulmasına izin vermiyor. Grossi ile her türlü işbirliği de bu düzenleme kapsamında engellenmiş durumda.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA KOŞULLU BAĞ

Yasa, 1969 tarihli Viyana Sözleşmesi’nin 60. maddesine dayanıyor ve geçici değil, koşullara bağlı olarak sürekli nitelikte. Yürürlükten kalkması için iki şartın sağlanması gerekiyor:

Güvenlik Güvencesi: İran’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, nükleer tesisleri ve bilim insanlarının güvenliği uluslararası bir güvence altına alınmalı.

Hak Güvencesi: İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) 4. maddesi uyarınca sivil nükleer enerjiye ilişkin haklarına tam olarak saygı gösterilmeli.

Bu koşulların sağlandığı, yalnızca İran Atom Enerjisi Kurumu'nun hazırlayacağı rapor ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla tescil edilebilecek.

ÜÇ AYDA BİR MECLİSE RAPOR VERİLECEK

Yasaya göre, İran hükümeti her üç ayda bir sürece dair gelişmeleri Meclis’e ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’ne raporlamakla yükümlü olacak. Bu raporlar, İran’ın uluslararası ilişkilerde ve nükleer politikada atacağı yeni adımlara da yön verecek.