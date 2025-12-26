İran’dan yeni saldırı iddialarına yanıt: Kötü niyetli kışkırtma

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ABD’ye yapacağı ziyarette İran’a yeni saldırı konusunun görüşüleceği iddia edildi. Eş zamanlı olarak İran’ın füze programı hakkında Tel Aviv’in Washington’u bilgilendirdiği belirtildi. Söz konusu haberlere Tahran’dan yanıt geldi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, İran ve bölgesel konuları görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi. İsrail ve ABD basını, 29 Aralık’ta yapılması planlanan görüşme öncesinde İran’a yönelik iddialar içeren haberler yayımladı.

ABD merkezli NBC News’in haberine göre, Tel Aviv yönetimi Tahran’ın balistik füze programını genişletmesinden endişe duyuyor. Bu kapsamda Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a, İran’a yeniden saldırı düzenlenmesine yönelik planlar sunacağı ileri sürüldü.

İsrail basınında ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun son dönemde gerçekleştirdiği füze tatbikatlarının, İsrail’e yönelik olası bir saldırının hazırlığı olabileceği iddia edildi. Bu nedenle Washington’un uyarıldığı aktarıldı.

MEDYA MANİPÜLASYONU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, çıkan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Medya manipülasyonu, Siyonist rejimin ABD’nin yardımıyla ve bağlı medya ağlarıyla İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı uzun süredir tasarlayıp sürdürdüğü hibrit savaşın bir uzantısıdır.”

 

SİYONİST REJİME SEL GİBİ SİLAH AKIŞI

 Bekayi, İran’ın füze programına yönelik eleştirilerin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İran’ın füze programı, müzakere için değil, İran’ın varlığını savunmak amacıyla geliştirilmiştir. Bir yandan İran’ın füze ve savunma programı bir tehdit olarak algılanırken, diğer yandan soykırımcı bir rejim olan Siyonist rejime sel gibi silah akışı olmaktadır.”

Bekayi, İran’ın kendi güvenliğini sağlayacak güce sahip olduğunu vurguladı:

“Biz kesinlikle kendi işimize odaklanmış durumdayız. Silahlı kuvvetlerimiz, gerektiğinde ülkeyi ve İran’ın varlığını nasıl savunacaklarını biliyor ve bunu yapmaktadırlar. Bu kötü niyetli kışkırtmalara aldırmaksızın, ülkenin tüm unsurları, Silahlı Kuvvetler de dahil olmak üzere, çalışmalarına devam etmektedir.”

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran israil füze
