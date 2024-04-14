İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? İşte İran ve İsrail orduları
İsrail'in Filistin'e yönelik aylardır süren sistematik katliamına İran'dan sert cevap geldi. İran tarafından düzenlenen 'Gerçek Vaat' operasyonunda yüzlerce füze ve İHA ile İsrail vuruldu. Peki, İran'ın askeri gücü mü daha fazla, yoksa İsrail'in mi? İran'ın nükleer silahı var mı?
İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.
İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.
Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.
İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ
İran, Orta Doğu'nun en büyük askeri güçlerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Bu iki kuvvetin yanı sıra, İran'ın polis gücü, paramiliter gücü ve gönüllü milis gücü (Basij) gibi çeşitli güvenlik ve askeri teşkilatları da vardır. İran'ın askeri gücü, geniş bir insan kaynağına, kapsamlı bir hava kuvvetine, çeşitli balistik füze sistemlerine ve büyük bir tank ve zırhlı araç envanterine dayanmaktadır.
İran, askeri teknoloji alanında kendi kendine yeten bir ülke olmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda yerli üretim silah ve ekipmanlar geliştirmektedir. Bu çabaların sonucunda, İran'ın envanterinde farklı menzillere sahip balistik füzeler, yerli üretim savaş uçakları ve hatta kendi tasarımı denizaltılar bulunmaktadır. Ancak, İran'ın askeri gücü yalnızca silah ve ekipmanlarıyla sınırlı değildir. Ülke, uzun yıllar süren çatışmalar ve savaşlar sayesinde deneyimli ve yetenekli bir askeri personel yetiştirmiştir. Ayrıca, İran'ın askeri stratejisi, düşmanlarına karşı asimetrik savaş taktiklerini benimsemeyi içerir.
GLOBAL FIREPOWER TARAFINDAN HAZIRLANAN 'KÜRESEL ATEŞ GÜCÜ' SIRALAMASINA GÖRE İRAN 14. SIRADA, İSRAİL İSE 17.
SIRADA!
Global Firepower, dünya genelinde 145 ülkenin geleneksel askeri gücünü kıyaslayan bir derecelendirme sistemidir. Bu sistem, 2024 yılı için yapılan değerlendirmelerde İsrail'in dünya genelindeki askeri güç sıralamasında 17. olduğunu, İran'ın ise 14. sırada yer aldığını belirtiyor.