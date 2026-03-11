İran'ın ateşkes şartları

Batı Asya’daki ABD-İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Tahran yönetimi, bölgede kalıcı huzurun tesisi ve işgalci rejimin durdurulması için temel ateşkes şartlarını paylaştı.

İran'ın ateşkes şartları
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Rusya ve Pakistan hükümet başkanlarıyla yaptığım görüşmelerde, İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve huzura bağlılığını bildirirken, Siyonist rejim ve ABD'nin kışkırtmasıyla başlayan savaşı sona erdirmenin tek yolunun, İran'ın tartışmasız haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve onların tekrar saldırmaması için kesin uluslararası taahhüt alınması olduğunu vurguladım."

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Mesud Pezeşkiyan iran
