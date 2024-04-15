İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuyla ilgili konuşan Peskov, "son derece endişe duyduklarını" söyledi. Peskov şunları ifade etti:

"Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırıyoruz. Gerginliğin artması kimsenin yararına değil. Bu nedenle elbette, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız."

ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik metal alanında yaptırım uygulamasını değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "Bu yaptırımlar, uygulayanların çıkarlarını da mutlaka olumsuz etkileyecek" ifadesini kullandı.