İran'ın İsrail'e olası saldırısıyla ilgili ABD'den açıklama

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın, İsrail'in saldırılarına "karşılık vermemesi" gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Washington'un Tel Aviv'e olan desteği de yinelendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'ın İsrail'e olası saldırısıyla ilgili ABD'den açıklama
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Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumuyla birlikte gerginlik devam ediyor. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği son saldırının ardından bölgede İran'ın İsrail'e karşılık verip vermeyeceği tartışılıyor.

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) önemli bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İran ile İsrail arasındaki tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Ryder, İran'ın misilleme yapacağı konusunda iddiada bulunmayacağını ifade ederek, "ABD hükümeti olarak, İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse, tabii ki İsrail'i ve İsrail savunmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin ilerleyen aylarda Orta Doğu'ya ek askeri güç konuşlandıracağına işaret eden Ryder, B-52 bombardıman uçaklarının bölgeye gönderildiğini vurguladı.

Pat Ryder, bu askeri güçlerin ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak ve İsrail'i savunmak amacıyla konuşlandırılacağını belirterek, "İsrail'in savunmasını desteklemek için hazırız ve İran'ın herhangi bir misilleme saldırısında bulunmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Pentagon, 2 Kasım'da, ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak amacıyla bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağını açıklamıştı. Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada ise İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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