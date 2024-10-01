İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün yükselirken İran'ın da İsrail'e yönelik saldırı yapıp yapmayacağı merak konusu olmuş durumda.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlatacağına ilişkin önemli açıklamalar peşpeşe geldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN DE İRAN'IN SALDIRI HAZIRLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'den de İran'ın olası saldırısıyla ilgili açıklama geldi.

X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yapan Avichay Adraee, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." dedi.

İsrail ordusunun hazır durumda olduğunu savunan Adraee, İran'dan yapılması muhtemel saldırılarla "daha önce olduğu gibi mücadele edebileceklerini" kaydetti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.