İran'ın operasyonu mazlum milletlerin sesi oldu

Irak, İran, Lübnan, Filistin... Batı Asya halkları sokaklara indi, İran'ın, işgalci İsrail'e yönelik yaptığı askeri operasyonu coşkuyla karşıladı. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı sloganlar atıldı.

İran'ın Başkenti Tahran’da halk, başlatılan “Gerçek Vaat Operasyonu'nu” coşkuyla kutladı. Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu’na yapılan operasyon için teşekkür etti. İran semalarında görülen füze ve droneler alkışlar eşliğinde İsrail’e uğurlandı.

Filistinliler de İran'ın operasyonu Mescid-i Aksa'da kutladı. Batı Şeria’da bulunan Filistinliler, İsrail barikatlarını yıkmaya başladı.

Irak'ta da halk Başkent Bağdat sokaklarında toplandı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturuldu, Irak ve Filistin bayrakları ile kutlamalar yapıldı.

Lübnan'da da Beyrut'ta vatandaşlar motorları ile meydanları doldurdu. Kornalar çalındı, sloganlar atıldı İran'ın İsrail'e operasyonu selamlandı.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Diğer yandan İsrail'e karşı 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu başlatan Hamas'tan da ilk açıklama geldi. Hamas'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İran'ın askeri operasyonunun bir hak olduğu belirtildi.

İran'ın, İsrail'in Şam'daki konsolosluğuna yönelik saldırısına hak edilmiş bir karşılık verdiğinin altı çizildi. Açıklamada, "Siyonist saldırılar karşısında bölge devletlerinin ve halklarının kendilerini savunmasının doğal hakkını teyit ediyoruz" denildi.