İran'ın teknoloji devinden Türkiye hamlesi! "İlk adımlar atıldı"

Fuarda yer alan en önemli şirketlerden biri olan RAYTEL’in Genel Müdürü Mehdi Fakihi Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtladı. ELECOMP’ın önemli bir buluşma platformu olduğunu belirten Fakihi, “Bu fuarda ülkenin ICT sektöründeki aktif oyuncuları bir araya gelirler. Yeniliklerini sergilerler. Bir bakıma, ülkenin dijital ekonomisinin gelişiminin altyapısını oluşturur. Şirketler, en iyi ürünlerini, en iyi yeniliklerini bu fuarda sergilemeye çalışırlar. Bu sene, ülkedeki mevcut koşullar pek normal değildi. Ancak buna rağmen, sektörün aktif oyuncuları, bu sektörde umudu canlı tutmaya çalıştılar.” dedi.

RAYTEL ATILIMLARINI SERGİLEDİ

Biz tüm gücümüzle bu fuarda yer aldık. Sahip olduğumuz yenilikleri bu fuarda sergiledik.” diyen Genel Müdür Fakihi, “ICT ortamında umudu bir şekilde canlı tutmaya çalıştık. Çünkü sonuçta ülke ekosisteminin RAYTEL'den beklentisi, orada hazır bulunması ve ülkenin ekonomik meselelerinde bir şekilde destekleyici olmasıdır. RAYTEL'in yeni yaklaşımı, genel operatörlükten akıllı operatörlüğe ve devlet hizmetlerine doğru bir harekettir. Hizmet sunumumuzda müşteri deneyimine önem vermenin yanı sıra, e-SIM kart satışı alanındaki adımlarımızla, ülkenin dijital ekonomisinde sanayi ve akıllı devlet hizmetleri alanında ortağı olmaya yönelik bir harekete geçtik.” ifadelerini kullandı.

5G ÇEŞİTLİ ALANLARDA AKTİFLEŞTİRİLDİ

Son dönemdeki bazı geliştirdikleri projelerden örnekler sunan Fakihi, “Müşteri deneyimi konusunda bir örnek, otomatik SIM kart satışıdır. Müşteriler, kiosklar aracılığıyla kâğıt işlemlerle uğraşmadan aktifleşmiş SİM-KART’larını alabilirler. e-SIM'imizi başlattık; e-SIM, perakende müşteri alanında ve endüstri alanındaydı. Bugün tanıtımı yapılan, kendi hedef kitlesi olan özel bir SIM karttı oyun SIM'idir.” diye konuştu.

5G faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Fakihi, “Endüstri alanında, ülkenin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Foolad Mobarakeh ile yaptığımız mutabakat doğrultusunda yaptığımız yenilikler ve düzenlemelerle, dijital ikiz, akıllı eritme ve özel 5G konularını endüstri alanında uygulamaya koyduk. Özel 5G, uyguladığımız kendi yerel hizmetimizdir. Bunun yanı sıra, tıp alanında 5G ile ilgili başka uygulamalarımız da oldu. Yaptığımız anketlerle, doktorlarımızın çevrimiçi danışmanlık ve muayene yapabileceği bir cihazla insanların bu hizmetlerden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Takip veya çocuk kontrolü konusu vardı, bu hizmeti fuara getirdik. Şunu da söylemeliyim ki, perakende müşteri alanındaki yeniliklerin yanı sıra, endüstriyel uygulamaları da artırmak zorundaydık. RAYTEL, dijital dönüşüm alanında yeni hizmetler sunarak, ülkenin dijital ekonomisinde kendi yerini açmayı hedefliyor. Diğer iki operatörün B2C alanındaki paylarından çok fazla almaya çalışmıyoruz. Bu hareketin oldukça ılımlı olduğunu söylüyoruz. Ancak rekabet alanımız ve oyunumuz, diğer iki operatörün daha az etkin olduğu yeni alanlardır.” değerlendirmesi yaptı.

TÜRK ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİ

RAYTEL Genel Müdürü Mehdi Fakihi, Türk şirketleriyle çalışma konusunda da şunları söyledi: Eğer büyüme bulmak istiyorsak, büyüme yolumuz uluslararasılaşmadan geçiyor. Türk operatörler ve ayrıca Türk sanayisi ile iş birliği yaparak ve bize teknoloji bilgisi sağlayan ortaklar aracılığıyla bunu başarabiliriz. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz ve bazı adımlar da atıldı. İnşallah yakında sonuçları görülecektir.