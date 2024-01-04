İran'ın Yasına ŞİÖ'de Ortak Oldu! İran ve ŞİÖ Temsilciliklerinde Bayraklar Yarıya İndi

General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde yapılan bombalı iki terör saldırısında can kaybının 84, yaralı sayısının 284 olduğu açıklandı.

İran'ın yas gününe üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü de katıldı. ŞİÖ Genel Sekreterligi, birliğin bayrağı ve bina önündeki üye ülkelerinin bayraklarının yarıya indirildiğini duyurdu.

Saldırılar sonrası gözlerin çevrildiği ABD'den "Bizimle ilgisi yok" açıklamaları yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "İsrail'in de bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok." dedi. İsrail yönetimi ise açıklama yapmaktan çekindi, sessiz kaldı.

"Terör saldırılarında fail kim?" sorusu tartışılırken Tahran yönetiminden sert mesajlar peş peşe geldi. İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, "Bu felaketin karşılığı çok sert olacak" dedi.

- Katiller, şu andan itibaren kesin hedefimizin onları ezmek ve adil bir şekilde cezalandırmak olduğunu bilsinler.

Türkiye ziyaretini erteleyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise İsrail ve ABD'ye işaret etti.

- Uygun zaman ve yerde yanıt verilecek. Bugün bölgedeki direniş güçleri her zamankinden daha motivedir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Vladmir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan İran'ın yanındayız mesajı verdi. ŞİÖ, İslam İşbirliği Teşkilatı ve BRICS ortakları da terör saldırılarını kınadı. Katar ve Suudi Arabistan da İran'a taziyelerini iletti.

Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere saldırıları kınadı. Mesajlarda bölgesel gerginliğin yayılması endişesine yer verildi.