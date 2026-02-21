İranlı Bakan’dan Trump’a: Delilsiz konuşuyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesindeki protestolardaki can kaybına ilişkin, "İran hükümeti, son terör olaylarında 3 bin 117 kurbanın kapsamlı listesini halihazırda yayınlamıştır. Verilerimizin doğruluğunu sorgulayan herhangi biri varsa lütfen bir kanıt paylaşsın" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolar sırasında hayatını kaybeden kişilerin sayısına yönelik ifadelerinin ardından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımıza karşı tam şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, İran hükümeti daha önce son terör operasyonlarında 3117 kurbanın tam listesini yayınladı. Bu liste, yaklaşık 200 güvenlik görevlisini de içermektedir. Eğer birisi verilerimizin doğruluğundan şüphe ediyorsa, lütfen delil sunarak konuşsun."

Daha önceki açıklamalarında Arakçi, toplam can kaybı içinde 690 kişinin, ABD ve İsrail tarafından İran’a karşı silahlandırıldığı ve desteklendiği öne sürülen "teröristler" arasında olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Arakçi’nin açıklaması, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın yabancı ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerini iptal etmesi kararının ardından ABD Başkanı’nın düzenlediği basın toplantısının üzerine geldi.

Trump söz konusu basın toplantısında İran’la gerçekleştirilen müzakerelere yönelik bir soruya, "İran anlaşma yaparsa daha iyi olur. Biliyorsunuz İran halkı ve İran yönetimi birbirinden çok farklı. Orada çok ama çok üzücü bir durum söz konusu, nispeten kısa süre içinde 32 bin kişi öldürüldü.