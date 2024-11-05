İranlı kadın üzerinden algı operasyonu boşa çıktı! Soyunarak türban zorunluluğunu protesto ettiği iddia edilmişti

İran’da genç bir kadının üniversite avlusundaki kıyafetsiz görüntüleri üzerinden yürütülen algı operasyonu boşa çıktı. Olaydaki sis perdesi aralandı.

İç çamaşırı ile duran kadının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Türban kurallarına uymadığı, bunun üzerine uyarıldığı ve bu durumu protesto etmek için üzerindeki kıyafetlerini çıkarttığı iddia edildi.

Ancak olayın nedeninin bambaşka olduğu tespit edildi. Kadının kılık kıyafet tartışması nedeniyle değil, psikolojik sorunları nedeniyle kıyafetlerini çıkarttığı saptandı.

2 çocuk annesi olan kişinin, eşiyle problemleri bulunduğu ve bir süredir çocuklarını göremediği öğrenildi. Genç kadının eşi, görüntülerin daha fazla yaygınlaştırılmamasını istedi. Çocuklarının psikolojisinin zarar görebileceğini söyledi.

İRANLI KADIN İÇİN SÖYLENENLER YALANLANDI

Tahran Azad Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Emir Mahcup da üniversite güvenliği ile kadın arasında tartışma yaşandığı iddialarını yalanladı. Mahcup açıklamasında, "Soruşturmalar, zihinsel sorunları nedeniyle sınıf arkadaşlarını ve öğretmenini videoya çekmeye başladığını ve itirazlara maruz kaldığını gösteriyor" dedi.

Video çektiği sırasında gelen uyarılara tepki olarak kadının hızla avluya çıktığını belirten Mahcup, ardından da söz konusu olayın yaşandığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani de söz konusu kadının karakoldan sonra tedavi için hastaneye götürüldüğünü belirtti. Muhacerani, genç kadın hakkında da herhangi bir soruşturma açılmadığını duyurdu.

'CIA MANGALARI' DEVREYE GİRDİ

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla İsrail ve Amerikan yanlıları yurt dışında yaşayan sözde İranlı muhalifler harekete geçti. Genç kadına işkence yapıldığı ve hatta öldürüldüğünü iddia eden muhalifler, İran’da sokak hareketi başlatılması için kampanya düğmesine bastı.

Muhalifler, ruh sağlığında sorun olduğu belirtilen kadının aslında başörtüsüne karşı eylem yaptığını öne sürdü. Bu kampanyanın başını da daha önce CIA’in maaş aldığı ortaya çıkan ABD’de yaşayan Masih Alinejad’ın çektiği görüldü.

Kampanyaya Türkiye’de de piyanist Fazıl Say ve CHP’li Hacer Foggo gibi isimlerin yanı sıra kimi iktidar ve muhalefet basını da dâhil oldu.