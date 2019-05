ABD'nin İran'a karşı gerçekleştirdiği yeni adımlarla bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Washinton yönetiminin İran'a karşı gerçekleştirdiği bu adımlar İran'da nasıl karşılanıyor? İran Nurs Stratejik Araştırmalar Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sadullah Zarei, gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Zarei'ye göre ABD'nin İran karşıtı stratejisinin askeri ayağı bulunmuyor. İranlı uzman ABD'nin askeri yığınağının hedefini "Tehditlere boyun eğillmesi için gözdağı oluşturmak" olarak özetliyor.

"USS Abraham Lincoln" uçak gemisini “İran tehdidine” karşı Akdeniz'ge göderme kararını açıklayan Beyaz Saray Patriot füze savunma sistemi bataryası ve USS Arlington savaş gemisini de Batı Asya'da konuşlandıracağını açıkladı.



ABD Savunma Bakanlığı ayrıca Katar'daki üslerine B-52 bombardıman uçaklarının da sevk edildiğini duyurdu.



Washinton yönetiminin İran'a karşı gerçekleştirdiği bu adımlarını Ulusal Kanal'a değerlendiren Nur Stratejik Araştırmalar Kurumu başkanı Prof. Dr. Sadullah Zarei, Beyaz Saray'ın Tahran'a karşı askeri bir stratejisinin olmadığı kanaatinde.



"Amerika'nın İran stratejisi askeri müdahale durumunu kapsamıyor zira ABD askeri bir adımda büyük bir darbe alabilecekleri gerçeğini çok iyi biliyor. Bildiğiniz gibi Amerkalılar, bölgedeki askeri başarısızlıklarını kendileri itiraf ediyor. Askeri kabiliyeti bu denli başarısız olan bir ülke ile karşı karşıyayız. Netice itibari ile ABD'nin İran'a karşı stratejisinin askeri ayağı bulunmuyor."



Prof. Dr. Sadullah Zarei'ye göre askeri gözdağı psikolojik savaşın bir parçası.



"Amerika'nın İran'a karşı askeri araçlarla üstün gelme niyeti yok. Amerikalılar, İran ile askeri olarak karşı karşıya gelmek istemediklerini kendileri söylüyor. Onların stratejileri ekonomik yaptırımlar ve tehtidlere dayanmaktadır. Yarattıkları ekonomik gerilimi haklı çıkartmak için askeri propaganda ile psikolojik savaş yürütüyorlar.” Başka bir deyişle ABD, tehtidlerinin ciddiye alınması için tatbikatlar ve göstermelik askeri adımları kullanıyorlar. Şimdi asıl soru şu, İran bu düşmanca adımların karşısında hangi adımları atacak?"



"Ekonomik savaşın karşılığı ekonomik cevap olmayabilir" diyen İranlı stratejist ABD'nin dolar gücüne güveninin beyhude olduğunu vurguluyor.



"Biz İran İslam Cumhuriyeti olarak, ABD'ye şunu beyan etmeliyiz, bizim için İran'ın zayıflamasına neden olan her adım bir savaş anlamındadır. İster kurşun sıksınlar, ister dolar'ın yükselmesine neden olsunlar bunların ikisi arasında hiçbir fark yok. Amerikalılar bizim ekonomimize darbe indirdiklerinde bizim yanıtımızı beklemelidirler. Bu şu demek değildir onlar bizim ekonomimizi vururlarsa bizde onların ekonomisini hedef alacağız. Biz onlarla savaşta aynı taktiği kullanmak zorunda değiliz."



İranlı uzman ülkesinin kendisini tehlikede hissettiği anda atacağı her adımın meşrulacağının altını çizdi.



"Düşmanın arkasına geçerek onlara arkadan darbe indirebiliriz. Bu nedenle ABD şunu iyi bilmelidirki İran kendini tehlikede hissettiği anda atacağı her adım meşru olacaktır ve İran gereken adımları şüphe etmeden atacaktır."



Haber/ Kam​era: Yakup Aslan

ulusal.com.tr